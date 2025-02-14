Трагический случай, произошедший в столичном спорткомплексе, прокомментировали в департаментах полиции и управления здравоохранения, передает BaigeNews.kz.

По информации правоохранителей, по факту гибели 29-летнего мужчины на футбольном поле начато досудебное расследование.

"По предварительным данным, произошел несчастный случай – во время игры мужчина находился у ворот, повиснув руками на перекладине, в результате чего конструкция опрокинулась и придавила его. Проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в полиции.

В управлении здравоохранения уточнили, что инцидент произошел 13 февраля в спорткомплексе "Достык Арена".

"В 16:48 поступил вызов. Очевидец сообщил, что на мужчину упали ворота, и он потерял сознание. В 16:49 вызов передали ближайшей свободной бригаде скорой помощи. Медики прибыли в 16:57 и обнаружили мужчину без признаков жизни", — сообщили в УЗ.

Игроки, находившиеся на поле, рассказали, что попытались помочь пострадавшему, вытащив его из-под ворот до приезда врачей. Однако травмы оказались смертельными.

Все обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее мы публиковали видео с места происшествия.