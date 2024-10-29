  • 29 Октября, 14:29
  • BAIGENEWS

Футбольные ворота упали на девочку в Актау

Сегодня, 13:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
sportmir.kz Сегодня, 13:45
Сегодня, 13:45
101
Фото: sportmir.kz

12-летняя девочка пострадала из-за падения футбольных ворот в городе Актау, передаёт BaigeNews.kz

Блогер Азамат Сарсенбаев пишет, что футбольное поле демонтировали, но рабочие оставили ограждения без присмотра и незакрепленными. Дети самостоятельно установили ворота для игры, в результате чего и пострадала девочка.

"Подрядчики подчистую "спилили" футбольную площадку, даже железные ворота. Вроде бы, чему тут возмущаться, городские власти молодцы — работают над тем, чтобы обновлять детские площадки. Я не спорю, работы должны проводиться, но, как всегда, по классике, контроль за качеством проводимых работ со стороны "заказчика" не проводится от слова совсем. В данном конкретном случае подрядчик демонтировал всю конструкцию футбольного поля, начиная от забора, заканчивая самими воротами, которые потом так и оставили валятся на земле, не закрепив ничем", - написал он.

В полиции сообщили, что по факту недоброкачественного строительство начато досудебное расследование.
"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.

Самое читаемое

Наверх