Футбольные ворота упали на девочку в Актау
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12-летняя девочка пострадала из-за падения футбольных ворот в городе Актау, передаёт BaigeNews.kz
Блогер Азамат Сарсенбаев пишет, что футбольное поле демонтировали, но рабочие оставили ограждения без присмотра и незакрепленными. Дети самостоятельно установили ворота для игры, в результате чего и пострадала девочка.
"Подрядчики подчистую "спилили" футбольную площадку, даже железные ворота. Вроде бы, чему тут возмущаться, городские власти молодцы — работают над тем, чтобы обновлять детские площадки. Я не спорю, работы должны проводиться, но, как всегда, по классике, контроль за качеством проводимых работ со стороны "заказчика" не проводится от слова совсем. В данном конкретном случае подрядчик демонтировал всю конструкцию футбольного поля, начиная от забора, заканчивая самими воротами, которые потом так и оставили валятся на земле, не закрепив ничем", - написал он.
"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.
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