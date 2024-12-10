ФК "Астана" сыграет с лондонским "Челси" в Лиге конференций. Игра пройдет в Алматы, и болельщики с нетерпением ожидают ее начала. В предыдущий раз "Астана" играла с крупнейшим клубом из Великобритании в 2019 году. Тогда это был – "Манчестер Юнайтед". В том матче победу одержал казахстанский клуб. Под силу ли нынешней "Астане" обыграть "Челси"? Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Фото: ФК "Астана"

Клуб с историей

У лондонского "Челси", основанного в начале XX века, богатая победами история. С момента создания клуб стал важной частью футбольной культуры как в Англии, так и за её пределами. "Челси" заслужил репутацию одного из топ-клубов мира благодаря своим выдающимся достижениям, а также множеству известных игроков и тренеров, прошедших через его ряды.

Топ-клуб в разное время тренировали такие известные специалисты как Жозе Моуринью, Клаудио Раньери, Карло Анчелотти, Антонио Конте, Фрэнк Лэмпард и другие.

Сейчас главный тренер команды - итальянец Энцо Мареска. К слову, за последние годы в клубе произошли большие изменения, начиная от владельцев, заканчивая тренерским штабом.

Весной 2022 года Роман Абрамович, который купил "Челси" в 2003 году и оказал огромное влияние на его развитие, выставил клуб на продажу. Его руководство привело "Челси" к многочисленным трофеям, включая два титула Лиги Чемпионов.

Фото: Reuters

После этого клуб перешел под управление консорциума, возглавляемого американским бизнесменом Тоддом Боли. Сделка составила около 4,25 миллиарда фунтов стерлингов и стала одной из самых дорогих в истории футбола. Боли стал не только владельцем клуба, но и его сопредседателем.

С переходом к новому управлению в "Челси" началась активная реорганизация. Новая команда пришла с целью изменить подход к управлению и модернизировать клуб после длительного периода под руководством Абрамовича. Клуб теперь сосредоточился на увеличении инвестиций в академию.

Также в рамках новой стратегии фокус смещается на расширение бренда "Челси" на международном уровне. Это включает создание партнерств с другими клубами и организациями, а также активные усилия по расширению фан-базы по всему миру.

Фото: пресс-служба "Челси"

Поэтому неудивительно, что приезд команды вызвал в Казахстане такое обсуждение. Когда в 2019 году "Астана" играла с "Манчестер Юнайтед", реакция болельщиков была примерно такая же. Тогда билеты на матч раскупили в считанные часы. На "Челси" билеты были выставлены на продажу в два этапа. Первый стартовал 24 ноября. В тот же день столичный клуб объявил, что все билеты проданы.

Без риска в составе

К матчу с "Астаной" "Челси" идут вторыми в АПЛ и первыми в Лиге Конференций. При этом в еврокубках принимают участие далеко не игроки основы команды.

В минувшие выходные в 15-м туре английской Премьер-лиги "Челси" обыграли "Тоттенхэм" со счетом 4:3. Это пятая подряд победа команды Энцо Марески во всех турнирах.

В целом же в Лиге конференций лондонцы идут без неудач вот уже в восьми матчах (шесть побед, две ничьи). В последний раз они оступались 30 октября в Кубке английской лиги с "Ньюкаслом" (0:2).

"Челси" уверенно победил бельгийский "Гент" (4:2), греческий "Панатинаикос" (4:1), армянский "Ноа" (8:0) и немецкий "Хайденхайм" (2:0).

"Астана" же в чемпионате Казахстана заняла второе место. Что касается Лиги Конференций, то ранее команда победила сербский "ТСЦ Бачка-Топола" (1:0), сыграла вничью с португальской "Виторией" (1:1) и проиграла валлийскому "Нью-Сейнтс" (0:2) и кипрскому "Пафосу" (0:1).

Фото: ФК "Астана"

Чемпионат Казахстана по футболу завершился в начале ноября. И это может быть одним из факторов, который окажет влияние на матч, считает спортивный комментатор Дидар Кадыров.

Отсутствие игрового тонуса, матчей важно не только с точки зрения "физики", но и в части спортивной психологии.

"Насколько я знаю, потерь существенных у "Астаны" на данный момент нет. Ожидать молодых казахстанских игроков в составе не стоит. Если до этого "Астана" делала упор на чемпионате Казахстана, и в Лиге Конференций выставляла дублирующий либо смешанный состав, то тут уже выйдут сильнейшие. Есть несколько факторов, которые точно повлияют на выступление "Астаны" в еврокубках. Это отсутствие игровой практики, потому как сезон завершился достаточно давно. Игрового тонуса определенно нет", - говорит Дидар Кадыров.

По его мнению, в матче против английского клуба тренерский штаб "Астаны" не будет рисковать и выставит проверенных игроков.

"Это Чондрич в воротах, Калайца, Кажуколавас в центре обороны. Справа Бартолец, слева Ян Вороговский. Сюрпризов не будет от слова "совсем". По линии атаки - Камара, Джеффри и Томасов в средней линии, Эбонг, Аманович и Грипши", - говорит комментатор.

Что касается в целом выступления "Астаны" в этом сезоне в чемпионате Казахстана, то спортивный комментатор отмечает, что у команды был достаточно сложный старт, но по ходу сезона клуб прибавил. Это удалось благодаря нескольким удачным трансферам.

В Лиге Конференций же "Астана" наоборот взяла хороший старт, однако дальше команда больше фокусировалась на чемпионате Казахстана. Матч против "Челси" является самым ожидаемым для казахстанской команды в этом году, считает спортивный комментатор.

"Наверное, это самая ожидаемая игра вообще в этом году. Сборная не радует. На уровне Лиги конференций "Челси" это - главное имя. И "Астане" повезло, что именно дома будет принимать их", - сказал комментатор.

Резервный состав "Челси"

Ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов считает, что в этом сезоне "Астана" выступила хорошо. Столичная команда смогла пробиться в групповой этап еврокубков и заняла второе место в чемпионате страны.

"Астана" до последнего тура претендовала на чемпионство, но все-таки заняла второе место. В еврокубках особых успехов нет. Однако там игры еще продолжаются. Если давать оценку по пятибалльной шкале, то, наверное, здесь, может быть пять с минусом", - говорит эксперт.

Он отмечает, что если в квалификации еврокубков "Астана" в целом выступала основным составом, то на групповые этапы выезжал больше резерв. Судя по всему, столичная команда отдала приоритет чемпионату.

"Поэтому погоня за двумя зайцами не принесла успеха", - комментирует эксперт.

К слову, раньше "Астане" одновременное выступление и в еврокубках, и в чемпионате давалось легче. Клуб выигрывал чемпионат Казахстана и при этом довольно достойно играл и в Лиге Европы и даже Лиги Чемпионов. Напомним, "Астана" - это единственный клуб, представлявший страну в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА и в плей-офф 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Сейчас ситуация несколько изменилось, и дело не только в составе команды, считает эксперт. Но и в том, что прорваться в групповые этапы еврокубков стало сложнее.

"Дело в том, что УЕФА сделали большие изменения по участникам Лиги чемпионов и Лиги Европы. Сейчас просто невозможно стало дойти до группового этапа еврокубков. Там уже подключаются лучшие команды Лиги Европы. Речь идет о пятерке - Испания, Италия, Франция, Германия, Англия. Еще есть возможность как-то попасть в Лигу в конференций, как попала сейчас "Астана", - говорит Булат Есмагамбетов.

От "Астаны" в матче выступит основной состав, рисковать тренерский штаб не станет, считает эксперт. Для столичной команды игра имеет важное значение. Также за победу или ничью в УЕФА есть определенные бонусы, об этом забывать тоже нельзя.

В составе же "Челси" наоборот будут в основном молодые игроки, воспитанники академии команды. Булат Есмагамбетов обращает внимание на информацию об этом в СМИ.

"Мы слышим, что "Челси" пригласили 11 воспитанников своей академии. Скорее всего, из них половина точно будет играть в составе. И это говорит о том, что они начинают давать доверие молодым игрокам, чтобы они почувствовали, что такое еврокубки. Если у нас это не практикуется с молодыми футболистами, то на Западе за этим активно наблюдают. И я думаю, что "Челси" будет играть ближайшим резервом. Возможно, будут игроки, которые мало имеют игровую практику".

Долгий перелет, возможный мороз, снег – скорее всего основному составу дадут отдохнуть, чтобы набраться сил перед АПЛ. Английский чемпионат у команды в приоритете, нежели Лига Конференций.

Фото: пресс-служба "Челси"

"Участие молодых игроков в таких матчах позволяет им ощутить атмосферу большого футбола. Кроме того, это создает возможность для взаимодействия с более опытными игроками. Именно поэтому молодые футболисты будут стремиться проявить себя в этой игре. У нас достаточно опытная команда, есть легионеры, и я полагаю, что матч будет довольно сбалансированным — где-то 50 на 50. Это будет равная игра, как мне кажется. Что касается значения матча для казахстанского футбола, я считаю, что он является знаковым. Исторически важно, что такие клубы, как "Манчестер Юнайтед" и "Челси" приезжают в Казахстан. Это придает значимость и подчеркивает достижения нашего футбола. Особенно стоит отметить, что это первый визит "Челси" в нашу страну", — заключил Булат Есмагамбетов.

Напомним, матч пройдет 12 декабря на Центральном стадионе Алматы и начнется в 20:30.