Алматинский "Кайрат" и лондонский "Челси" достигли соглашения о трансфере 16-летнего нападающего, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского клуба.

Летом 2026 года, после достижения совершеннолетия, он официально присоединится к английскому клубу. До этого времени Сатпаев продолжит выступать за "Кайрат".

Дастан родился в Алматы, в восьмилетнем возрасте поступил в Академию "Кайрата", где прошёл все этапы подготовки. С первых дней он выделялся трудолюбием, дисциплиной и стремлением к совершенству.

Достижения Дастана впечатляют:

28 матчей, 26 голов и 10 ассистов за два сезона в QJ League;

Самый ценный игрок QJ League сезона 2024;

5 матчей и победный гол в Первой лиге;

4 матча, 1 гол, 1 ассист в Юношеской лиге УЕФА.

В мае 2024 года, в возрасте 15 лет, Сатпаев стал самым молодым игроком в истории "Кайрата", дебютировав за основную команду.

"Поздравляем Дастана с этим важнейшим шагом в карьере! Мы гордимся его достижениями и уверены, что впереди его ждут новые вершины. Отдельная благодарность агентству ProSports Management Германа Ткаченко за содействие в организации трансфера", - говорится в сообщении футбольного клуба.

Ранее сообщалось, что "Челси" заплатит 4,3 млн евро за казахстанского футболиста.

"Челси" выплатит "Кайрату" 2,4 миллиона евро фиксированным платежом, остальная сумма достигается за счёт бонусов. Контракт будет подписан на 5 лет, а в силу он вступит в 2026 года, когда Дастану Сатпаеву исполнится 18 лет.

На футболиста претендовали сразу несколько клубов из Европы – "Зальцбург", "Байер", "Бенфика" и "Реал Сосьедад".