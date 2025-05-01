С 1 июня трансгендерные женщины не смогут участвовать в женских футбольных соревнованиях в Англии. Об этом сообщила Футбольная ассоциация страны, сославшись на недавнее решение Верховного суда Великобритании, в котором говорится, что юридическое определение женщины основывается на биологическом поле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

Теперь участие в женских турнирах будет разрешено только тем, кто является женщиной от рождения. В ассоциации подчеркнули, что продолжают вести диалог с зарегистрированными трансгендерными футболистками и намерены информировать их о возможных формах участия в футболе.

Ранее для допуска трансгендерных игроков действовали жёсткие медицинские критерии, включая контроль уровня тестостерона и документацию по гормональной терапии. Новый запрет заменит эти правила и даст ФА право принимать решения по каждому случаю индивидуально.

Футбольная ассоциация Англии не сразу ввела запрет, сначала ужесточив свою политику в отношении трансгендерных футболисток.

Согласно первым поправкам, опубликованным 11 апреля, если бы они захотели продолжить выступать на турнирах, им пришлось бы соответствовать более жестким критериям отбора. В частности, спортсменки должны были бы предоставить медицинские справки, подтверждающие, что уровень тестостерона у них был ниже установленного предела в течение как минимум последних 12 месяцев, а также предоставить записи о гормональной терапии и ежегодный отчет о лечении.

Правозащитники раскритиковали нововведение. По их мнению, оно усилит дискриминацию и приведёт к снижению вовлечённости трансгендерных людей в спорт.

После решения Верховного суда Натали Вашингтон, руководитель кампании "Футбол против трансфобии", заявила BBC Sport, что количество злоупотреблений в адрес трансгендерных людей увеличится.

"Я уверена, что мы увидим большее нежелание трансгендерных людей заниматься спортом и физической активностью", — сказала она.

Похожее решение рассматривает и футбольная ассоциация Шотландии.