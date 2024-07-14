Футболки с изображением Трампа после покушения начали продавать в Сети

Торговая платформа Taobao, принадлежащая китайской компании Alibaba, начала распродажу одежды с изображениями экс-президента США Дональда Трампа сразу после покушения на него в штате Пенсильвания. Причём первая партия футболок поступила в продажу уже несколько часов после покушения и ещё до того, как большинство правительств по всему миру успело отреагировать на это событие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету South China Morning Post.

"В течение трех часов в Сети появилось более двух тысяч заказов на эти футболки из Китая и США", - цитирует газета слова одной из продавщиц платформы.

По словам женщины, на изготовление одной футболки в среднем уходит всего одна минута. Судя по фото, цена без скидки за футболку с изображением Трампа составляет 43 юаня (около 2800 тенге), а по скидке - 39 юаней (чуть более 2500 тенге).

Фото: АР

На футболках изображён ставший культовым момент, когда Трамп поднимает кулак вверх и покидает место покушения в сопровождении сотрудников спецслужб.

Напомним, Трамп получил ранение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Полиция расследует дело о покушении на убийство.

СМИ пишут, что экс-президента США спасла невероятная случайность, буквально чудо – в момент выстрела он повернул голову, и пуля, которая должна была стать смертельной, прошла по касательной, пробив ухо экс-президента. Меньше повезло участникам митинга, стоявшим за спиной Трампа – один человек был убит, еще двое получили тяжелые ранения.

По данным местных СМИ, снайперы Секретной службы тоже располагались на крыше, но на другой – за трибуной Трампа. Они среагировали на выстрелы и открыли ответный огонь по нападавшему, убив его на месте.

ФБР опознало личность подозреваемого. По версии следсствия, стрельбу на митинге в Пенсильвании устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс, он прятался на крыше предприятия примерно в 100 метрах от сцены.

Сам Трамп, получивший ранение в ухо, заверил, что чувствует себя нормально и проходит осмотр в медучреждении.

Действующий президент США Джо Байден резко осудил произошедшее. Также в поддержку Трампа выступили главы иностранных государств, в том числе по поводу покушения высказался и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пожелав скорейшего выздоровления бывшему лидеру и кандидату в президенты США.

Также BaigeNews ранее рассказывал, как отреагировали на произошедшее мировые СМИ.