open menu ca-mediaforum.org
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Футболисты сборной Марокко необычно потратили все призовые за ЧМ-2022
sports.kz Вчера, 20:59
868
Вчера, 20:59
868
Фото: sports.kz

Футболисты сборной Марокко необычно потратили все призовые за ЧМ-2022

Игроки сборной Марокко после успешного выступления на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре решили необычно потратить все призовые, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Заработанные на турнире 25 миллионов долларов марокканские футболисты направили в помощь бедным семьям в своей стране.

Напомним, команда Марокко стал первой африканской сборной, которой удалось пробиться в полуфинал чемпионата мира. На этом этапе марокканцы проиграли Франции (0:2), а в матче за "бронзу" уступили команде Хорватии (1:2) и в итоге заняли четвёртое место.

Компания 1XBET предлагает следить за баталиями вместе и гарантирует игрокам высокие коэффициенты, а также самую широкую линию!

Болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором футбольных эмоций компанией 1XBET!

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#спорт #футбол #чемпионат мира
BaigeNews.kz
Вчера, 20:59
868
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх