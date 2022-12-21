Футболисты сборной Марокко необычно потратили все призовые за ЧМ-2022

Фото: sports.kz

Игроки сборной Марокко после успешного выступления на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре решили необычно потратить все призовые, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Заработанные на турнире 25 миллионов долларов марокканские футболисты направили в помощь бедным семьям в своей стране.

Напомним, команда Марокко стал первой африканской сборной, которой удалось пробиться в полуфинал чемпионата мира. На этом этапе марокканцы проиграли Франции (0:2), а в матче за "бронзу" уступили команде Хорватии (1:2) и в итоге заняли четвёртое место.