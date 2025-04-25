В матче третьего тура Первой лиги чемпионата Казахстана между "Экибастузом" и молодёжной командой "Актобе" на поле вспыхнула драка, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На 62-й минуте полузащитник "Актобе" Алишер Кенжегулов грубо сыграл против вратаря "Экибастуза" Ильи Сотника, из-за чего завязалась массовая потасовка с участием футболистов обеих команд. В итоге пришлось вмешаться даже сотрудникам полиции.

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По итогам потасовки судья показал красные карточки Алишеру Кенжегулову ("Актобе") и Аслану Сулейменову ("Экибастуз"). Что касается непосредственно матча, то он завершился результативной ничьей – 3:3.

Сообщалось, что в Казахстане в широкий прокат выходит фильм "90+1" – первая казахстанская драма о футболе. Кинокартина рассказывает о юноше, для которого футбол – это не просто увлечение, а часть жизни.