Футболисты подрались после матча в Павлодаре

Дракой завершился финал футбольного матча в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Финальная игра проводилась между командами из города Аксу и села Павлодарское.

"Между игроками двух команд произошел конфликт, переросший в драку. Факт зарегистрирован в отделе полиции. Заявление в полицию от участников конфликта не поступало", - сообщили в полиции.

Граждане, 1996, 1994 и 1993 годов рождения, за совершение правонарушения привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 434 КРКоАП.

В полиции отметили, что за нарушение порядка материал направлен в ГУ Управления физической культуры и спорта Павлодарской области для привлечения к ответственности по статье 488-1 КРКоАП.