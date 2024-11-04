Футболиста убило молнией во время матча
Сегодня, 13:33
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Сегодня, 13:33Сегодня, 13:33
138Фото: tvrus.eu
34-летний перуанский футболист умер во время футбольного матча из-за прямого попадания молнии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на испанскую газету Marca.
Все произошло на 23-й минуте матча между клубами "Хувентуд Беллависта" и "Фамилия Чокка", который проходил в городе Уанкайо. Футболисты обеих команд начали покидать поле из-за начавшегося шторма, когда в защитника Хосе Уго Де ла Круз Меза ударила молния.
Спортсмена экстренно доставили в больницу, однако к тому моменту он уже скончался.
Отметчается, что в момент попадания молнии рядом с 34-летним защитником находился вратарь. Он получил сильные ожоги, но остался жив.
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