В Шымкенте был задержан гражданин Центральной Африки, который сбывал 1,5 кг синтетического наркотика а-PVP через популярный мессенджер Telegram, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Согласно расследованию, задержанный прибыл в Казахстан в 2020 году в поисках работы и стал игроком одной из местных футбольных команд. Однако его спортивная карьера оказалась недолгой - мужчина оказался замешанным в наркоторговле.

Кроме того, в Акмолинской области правоохранители задержали 45-летнего мужчину, у которого при досмотре была найдена сумка с 2 кг гашиша. Как оказалось, этот мужчина ранее снимался в отечественном сериале, где исполнил роль главаря преступной группы. Оба подозреваемых были водворены в изолятор временного содержания.

Сейчас полиция продолжает расследование, а задержанные ждут дальнейших судебных разбирательств.