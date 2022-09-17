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pixabay.com Сегодня, 17:48
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Фото: pixabay.com

Футболист скончался во время матча в Уральске

Мужчина умер во время футбольного матча на стадионе "Акжайык", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Трагедия произошла сегодня, 17 сентября, около 12:00.

Как рассказал заместитель руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Женис Нигметуллин, на стадионе проходила республиканская спартакиада среди ветеранов старше 50 лет. 

На поле играли команды из Кызылординской и Туркестанской областей.

"Во время игры одному игроку из Кызылординской области стало плохо. Мужчина упал и потерял сознание. Ему была оказана первая медицинская помощь, однако, к сожалению, он скончался", – сообщил Женис Нигметуллин.

 

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#происшествие #ЗКО
Сегодня, 17:48
148
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