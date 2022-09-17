Футболист скончался во время матча в Уральске

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Мужчина умер во время футбольного матча на стадионе "Акжайык", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Трагедия произошла сегодня, 17 сентября, около 12:00.

Как рассказал заместитель руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Женис Нигметуллин, на стадионе проходила республиканская спартакиада среди ветеранов старше 50 лет.

На поле играли команды из Кызылординской и Туркестанской областей.