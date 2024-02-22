Футболист сборной Сенегала перешёл в казахстанский клуб
Сегодня, 21:57
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Сегодня, 21:57Сегодня, 21:57
67Фото: instagram.com/sada_thioub
Сенегальский нападающий Сада Тиуб стал футболистом "Елимая" (Семей), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.
Последним местом работы 28-летнего футболиста был французский клуб "Анже". Тиуб покинул команду летом 2023 года. С тех пор игрок остаётся в статусе свободного агента.
Помимо "Анже", Тиуб выступал за "Сент-Этьен", "Ним Олимпик" и "Бастия". На счету форварда 135 матчей в высшей лиге Франции, в которых он забил шесть голов и стал автором 11 результативных передач.
Футболист провёл семь матчей за сборную Сенегала.
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