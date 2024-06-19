Футболист "Реала" побил рекорд Роналду на Евро-2024
Сегодня, 11:57
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:57Сегодня, 11:57
104Фото: Lars BaLars Baron / Getty Images
Полузащитник сборной Турции и мадридского "Реала" Арда Гюлер стал самым молодым игроком в истории, забившим в своем дебютном матче на чемпионате Европы (19 лет и 114 дней), передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
По информации Opta Sports, Гюлер превзошел нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который забил в возрасте 19 лет и 128 дней в 2004-м году в ворота Греции.
Турок стал третьим футболистом, которому удалось забить в дебютном матче на чемпионате Европы после Роналду и бывшего форварда сборной Венгрии Ференца Бене в 1964-м году.
Отметим, что турецкая сборная в итоге одержала победу в этом матче со счетом 3:1.
Самое читаемое
- Начальник колонии задержан в Акмолинской области
- До 70 процентов госслужащих могут перевести на удалёнку в Астане
- Акимат Астаны объявил конкурс с главным призом в 1 млн тенге
- Жестокое убийство казахстанки в Германии: появились новые подробности
- Лжекомпозитора задержали в Алматы по заявлению артистов