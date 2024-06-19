Футболист "Реала" побил рекорд Роналду на Евро-2024

Полузащитник сборной Турции и мадридского "Реала" Арда Гюлер стал самым молодым игроком в истории, забившим в своем дебютном матче на чемпионате Европы (19 лет и 114 дней), передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

По информации Opta Sports, Гюлер превзошел нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который забил в возрасте 19 лет и 128 дней в 2004-м году в ворота Греции.

Турок стал третьим футболистом, которому удалось забить в дебютном матче на чемпионате Европы после Роналду и бывшего форварда сборной Венгрии Ференца Бене в 1964-м году.

Отметим, что турецкая сборная в итоге одержала победу в этом матче со счетом 3:1.