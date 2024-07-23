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Футболист молодежной сборной Казахстана перешел в узбекистанский клуб

Сегодня, 03:38
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ФК «Андижан» Сегодня, 03:38
Сегодня, 03:38
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Фото: ФК «Андижан»

19-летний полузащитник молодежной сборной Казахстана Абинур Нурымбет официально перешел в узбекистанский футбольный клуб "Андижан", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Об этом сообщает пресс-служба клуба Суперлиги Узбекистана.

"Андижан" после 13 проведенных матчей имеет в своем активе 19 набранных очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана.

Напомним, в начале июля Абинур Нурымбет официально покинул белорусский клуб "Гомель", за который выступал с марта 2024 года. Провёл за эту команду десять матчей, в которых отличился одним забитым мячом.

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