Футболист молодежной сборной Казахстана перешел в узбекистанский клуб
Сегодня, 03:38
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Сегодня, 03:38Сегодня, 03:38
101Фото: ФК «Андижан»
19-летний полузащитник молодежной сборной Казахстана Абинур Нурымбет официально перешел в узбекистанский футбольный клуб "Андижан", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Об этом сообщает пресс-служба клуба Суперлиги Узбекистана.
"Андижан" после 13 проведенных матчей имеет в своем активе 19 набранных очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана.
Напомним, в начале июля Абинур Нурымбет официально покинул белорусский клуб "Гомель", за который выступал с марта 2024 года. Провёл за эту команду десять матчей, в которых отличился одним забитым мячом.
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