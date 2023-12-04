Футболист "Кайрата" сделал предложение возлюбленной в Париже
Сегодня, 20:21
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Сегодня, 20:21Сегодня, 20:21
130Фото: instagram.com/f.c.kairat
Футболист алматинского "Кайрата" Дамир Касабулат собрался жениться. Предложение своей девушке он сделал у подножия Эйфелевой башни, передаёт BaigeNews.kz.
Снимок счастливой пары опубликовала пресс-служба "Кайрата".
Дамиру 21 год, он воспитанник академии "Кайрата". Избранницу футболиста зовут Айнур.
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