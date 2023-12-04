  • 4 Декабря, 21:18
  • BAIGENEWS

Футболист "Кайрата" сделал предложение возлюбленной в Париже

Сегодня, 20:21
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instagram.com/f.c.kairat Сегодня, 20:21
Сегодня, 20:21
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Фото: instagram.com/f.c.kairat

Футболист алматинского "Кайрата" Дамир Касабулат собрался жениться. Предложение своей девушке он сделал у подножия Эйфелевой башни, передаёт BaigeNews.kz.

Снимок счастливой пары опубликовала пресс-служба "Кайрата".

Дамиру 21 год, он воспитанник академии "Кайрата". Избранницу футболиста зовут Айнур. 

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