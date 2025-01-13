Узбекистанский полузащитник "Ордабасы" Шохбоз Умаров попрощался с шымкентским клубом, передаёт BaigeNews.kz.

"Пришло время попрощаться с любимой командой. Хочу сказать спасибо каждому, кто на протяжении всех трёх лет помогал, поддерживал и переживал за меня. Благодарю акима города Шымкент Мурата Дуйсенбековича Айтенова, Габита Сыздыкбекова, президентов клуба Бауыржана Абдубаитова и Асхата Сейсембека за доверие. Всех, кто работал на базе и делал всё возможное, чтобы мы играли в футбол и делали результат на поле. Большое спасибо всему административному персоналу: охранникам базы, людям на кухне, которые готовили нам самую вкусную еду, и всем, кто работал там. И, конечно же, тренерскому штабу, медицинскому штабу и игрокам большая благодарность", – написал он в соцсетях.