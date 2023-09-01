Футболист из Казахстана получил гражданство Кыргызстана

Голкипер из Казахстана Марсель Исламкулов стал гражданином Кыргызстана, передает BaigeNews.kz.

Об этом сообщил официальный аккаунт Кыргызской профессиональной футбольной лиги в Instagram.

Напомним, Марсель Исламкулов — уроженец города Канта. Начинал карьеру в клубах КР, затем переехал в Казахстан, где выступал за ФК "Астана-1964", "Байконур" и "Кайсар". В начале 2023-го перешел в "Абдыш-Ату" (Кант).

В 2017-2018 годах Исламкулов вызывался в состав сборной Казахстана, однако на поле так и не вышел.

В июле 2023-го Марсель Исламкулов возглавил топ-5 вратарей чемпионата Кыргызстана среди команд Премьер-лиги по сухим матчам.