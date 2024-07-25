Фуры с куриным мясом из Китая застряли в Казахстане

Груз предпринимателей из Кыргызстана застрял в Казахстане и грозит испортиться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.
К журналистам в Кыргызстане обратились представители компании "Юрт Дистрибьюшн". Они много лет занимались поставками товаров народного потребления из Китая, затем решили расширить бизнес и поставлять в страну куриное филе из КНР. Получили все лицензии, квоту, официальные разрешения на поставку товара. Но это не спасло их от проблем.
Всего одна ошибка на кыргызско-казахской границе грозит оставить их без всего груза. Вторую неделю они обращаются во все инстанции в Казахстане и Кыргызстане, но без толку. Фуры с куриным филе стоят на складе временного хранения. И надежды на то, что их удастся вывезти с территории Казахстана, становится все меньше.
При выдаче разрешения на ввоз куриных грудкок компания определила маршрут поставок: Китай - Казахстан - Кыргызстан. Это означало, что продукцию будут провозить через "Хоргос". У предпринимателей это не вызвало никаких опасений. Они и ранее поставляли товары таким маршрутом, поэтому были уверены, что всё будет нормально.
"И это была наша самая большая ошибка. Мы загрузили три фуры куриным филе. Общий вес груза составил более 51 тонны. У нас на руках были все разрешения как с кыргызской стороны, так и с китайской. Завод в КНР предоставил сертификат о грузе, его происхождении. Фуры опечатали ещё там, так они и проходили границу. На "Хоргосе" всё было хорошо. Представители комитета ветеринарного контроля и надзора проверили документы и поставили печать, что транзит груза разрешён", - рассказал представитель компании.
И уже на границе Казахстана и Китая, а именно на КПП "Карасу" РК - "Актилек" КР выяснилось, что груз нельзя было пропускать. С 2012 года в Казахстане действует запрет на импорт и транзит куриного мяса из КНР.
Представитель того же комитета ветеринарного контроля и надзора поставил печать, что транзит запрещён, и составил акт о возврате товара. Прежний штамп с разрешением на транзит, который поставили на "Хоргосе", зачеркнули.
"Мы были в шоке. Как вообще такое может быть? Просили как-то решить вопрос. Дошли до главного ветеринарного врача. Там нам сказали, что да, есть ошибка сотрудника, который пропустил нас на "Хоргосе". По этому поводу ведётся внутреннее служебное расследование, но нам оно ничем не поможет. Казахская сторона говорит, что есть только два варианта решения проблемы: возврат груза в Китай или утилизация", - рассказали импортёры.
Но товар заехал в Казахстан, поэтому груз просто так Китай не может снова пустить на свою территорию. В итоге фуры просто "зависли": и в Кыргызстан не проехать, и в Китай не пускают.
"Наших водителей задержали, заставили заплатить штраф, как будто они что-то нарушили. Но ведь по факту нарушений нет. Мы всё равно оплатили все штрафы, ежедневно несём расходы, чтобы поддерживать постоянную температуру в морозильниках, чтобы товар не испортился. Сейчас мы понимаем, что это была в том числе наша ошибка - везти товар через Казахстан. Сыграл роль человеческий фактор. Но назад уже ничего не вернуть. Мы просто просим о помощи госорганы и Кыргызстана, и Казахстана. Дайте нам провезти товар либо из Казахстана сразу в Кыргызстан, либо вернуть его в Китай, и мы завезём его через КПП "Торугарт", - обращаются представители "Юрт Дистрибьюшн".
Заместитель министра экономики и коммерции КР Назарбек Малаев сообщил, что у Кыргызстана нет никаких запретов на поставку куриного мяса из Китая. В республике есть несколько компаний, которые получают квоту, разрешение, лицензию и ввозят этот вид товара.
"Сейчас вопрос, как решить проблему. Представители компании приходили в Минэкономики и коммерции, я разговаривал с ними. Связался со своими коллегами из Казахстана. Они сейчас уточняют все детали и что можно сделать, параллельно работу ведёт и ветеринарная служба. Они также провели телефонные переговоры со своими коллегами из Казахстана, направили официальное письмо, ожидают ответа. Ещё нужно проконсультироваться с таможенной службой, как можно оформить возврат груза в Китай, возможно ли это вообще. Мы постараемся оказать содействие компании", - пообещал замминистра экономики и коммерции.