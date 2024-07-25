Фуры с куриным мясом из Китая застряли в Казахстане

Груз предпринимателей из Кыргызстана застрял в Казахстане и грозит испортиться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.

К журналистам в Кыргызстане обратились представители компании "Юрт Дистрибьюшн". Они много лет занимались поставками товаров народного потребления из Китая, затем решили расширить бизнес и поставлять в страну куриное филе из КНР. Получили все лицензии, квоту, официальные разрешения на поставку товара. Но это не спасло их от проблем.

Всего одна ошибка на кыргызско-казахской границе грозит оставить их без всего груза. Вторую неделю они обращаются во все инстанции в Казахстане и Кыргызстане, но без толку. Фуры с куриным филе стоят на складе временного хранения. И надежды на то, что их удастся вывезти с территории Казахстана, становится все меньше.

При выдаче разрешения на ввоз куриных грудкок компания определила маршрут поставок: Китай - Казахстан - Кыргызстан. Это означало, что продукцию будут провозить через "Хоргос". У предпринимателей это не вызвало никаких опасений. Они и ранее поставляли товары таким маршрутом, поэтому были уверены, что всё будет нормально. "И это была наша самая большая ошибка. Мы загрузили три фуры куриным филе. Общий вес груза составил более 51 тонны. У нас на руках были все разрешения как с кыргызской стороны, так и с китайской. Завод в КНР предоставил сертификат о грузе, его происхождении. Фуры опечатали ещё там, так они и проходили границу. На "Хоргосе" всё было хорошо. Представители комитета ветеринарного контроля и надзора проверили документы и поставили печать, что транзит груза разрешён", - рассказал представитель компании.