  • 16 Ноября, 03:16
  • BAIGENEWS

Фура врезалась в школу в Уральске

Сегодня, 02:50
АВТОР
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astanatv.kz Сегодня, 02:50
Сегодня, 02:50
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Фото: astanatv.kz

В Уральске грузовой автомобиль врезался в здание школы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Водитель большегруза не справился с рулевым управлением и допустил наезд на припаркованное авто марки Hyundai. А затем снёс забор и въехал на территорию школы. Остановиться ему удалось лишь у стены. Здание не повреждено. 

"Когда произошло ДТП, мы с завхозом сразу же были на месте. Повреждены забор и стойка забора. Забор упал. И когда приехали полицейские и стали составлять протокол, я написал, чтобы ущерб возместили", – сказал директор средней школы №36 имени М.Белялова Ерик Темиргалиев.

Пострадал 50-летний водитель фуры. В бессознательном состоянии его доставили в больницу. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии, сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.

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