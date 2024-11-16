Фура врезалась в школу в Уральске

В Уральске грузовой автомобиль врезался в здание школы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Водитель большегруза не справился с рулевым управлением и допустил наезд на припаркованное авто марки Hyundai. А затем снёс забор и въехал на территорию школы. Остановиться ему удалось лишь у стены. Здание не повреждено.

"Когда произошло ДТП, мы с завхозом сразу же были на месте. Повреждены забор и стойка забора. Забор упал. И когда приехали полицейские и стали составлять протокол, я написал, чтобы ущерб возместили", – сказал директор средней школы №36 имени М.Белялова Ерик Темиргалиев.

Пострадал 50-летний водитель фуры. В бессознательном состоянии его доставили в больницу. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии, сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.