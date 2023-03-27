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Вчера, 22:38
252
252Фото: polisia.kz
Фура сгорела после ДТП в Актюбинской области
Две фуры столкнулись в Актюбинской области, один из водителей погиб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Авария произошла на 1001 километре дороги Самара-Шымкент. Столкнулись грузовики Mercedes и Volvo.
"Произошло возгорание машины Mercedes. Водитель госпитализирован в районную больницу. Водитель Volvo скончался на месте происшествия", - сообщили в полиции.
По факту ДТП проводится расследование.
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