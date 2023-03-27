Фура сгорела после ДТП в Актюбинской области

Фото: polisia.kz

Две фуры столкнулись в Актюбинской области, один из водителей погиб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Авария произошла на 1001 километре дороги Самара-Шымкент. Столкнулись грузовики Mercedes и Volvo.

"Произошло возгорание машины Mercedes. Водитель госпитализирован в районную больницу. Водитель Volvo скончался на месте происшествия", - сообщили в полиции.

По факту ДТП проводится расследование.