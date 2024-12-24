Фура, перевозившая почти 20 тысяч килограммов пива, опрокинулась набок на 436 километре дороги республиканского значения Астана — Петропавловск вблизи села Ленинского, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

69-летний водитель из Кыргызстана, находясь за рулём большегрузной автомашины Volvo, не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

Пострадавших нет, грузовик получил механические повреждения.

Сотрудники полиции и проезжавшие мимо водители помогли кыргызстанцу вернуть большегруз на проезжую часть.

Стражи порядка настоятельно рекомендуют водителям перед выездом на дальние дистанции следить за прогнозами погоды и сообщениями экстренных служб, техническим состоянием своих транспортных средств, иметь тёплые вещи и инструменты для ремонта авто.

В условиях непогоды следует снижать скорость на опасных участках дороги, помнить о возможном образовании наледей и накатов.