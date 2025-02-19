Фура с мясом и топливозаправщик опрокинулись в СКО
ДТП произошли на трассе Кокшетау — Рузаевка.
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Фура с 20 тоннами мясной продукции, следовавшая из Астаны, опрокинулась на трассе в СКО. Полицейские помогли водителю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
ЧП произошло на 111 километре дороги Кокшетау — Рузаевка. В кювет упал большегруз Mercedes.
За рулём находился 55-летний гражданин Грузии. В результате происшествия никто не пострадал.
Помощь иностранцу оказали сотрудники батальона патрульной полиции и участковый инспектор. По их просьбе одно из ТОО Айыртауского района предоставило тяжёлую технику и работников, которые поставили фуру на колёса и вернули на проезжую часть.
Через некоторое время на 140 километре той же дороги сошёл в кювет топливозаправщик HOWO под управлением 41-летнего жителя Рудного. Автоцистерна была пустой, экологической угрозы не возникло.
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