  • 19 Февраля, 20:58
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Фура с мясом и топливозаправщик опрокинулись в СКО

ДТП произошли на трассе Кокшетау — Рузаевка.

Сегодня, 20:39
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 20:39
Сегодня, 20:39
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Фото: polisia.kz

Фура с 20 тоннами мясной продукции, следовавшая из Астаны, опрокинулась на трассе в СКО. Полицейские помогли водителю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

ЧП произошло на 111 километре дороги Кокшетау — Рузаевка. В кювет упал большегруз Mercedes.

За рулём находился 55-летний гражданин Грузии. В результате происшествия никто не пострадал.

Помощь иностранцу оказали сотрудники батальона патрульной полиции и участковый инспектор. По их просьбе одно из ТОО Айыртауского района предоставило тяжёлую технику и работников, которые поставили фуру на колёса и вернули на проезжую часть.

Через некоторое время на 140 километре той же дороги сошёл в кювет топливозаправщик HOWO под управлением 41-летнего жителя Рудного. Автоцистерна была пустой, экологической угрозы не возникло. 

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