Фура с коровами опрокинулась в Костанайской области

Фура с 23 коровами упала с дороги в кювет в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло вечером 21 августа на 26-м километре дороги Костанай-Мамлютка. 34-летний водитель грузового автомобиля VOLVO не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в кювет.

Он перевозил КРС из Северо-Казахстанской области на один из мясокомбинатов в посёлке Заречное.

В результате происшествия сам водитель не пострадал. Несколько коров получили травмы.

На место происшествия прибыл манипулятор, с помощью которого производится погрузка животных. После в сопровождении полицейских коров доставят до пункта назначения.

После выяснения всех обстоятельств происшествия действиям водителя будет дана правовая оценка.