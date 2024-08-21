Фура с коровами опрокинулась в Костанайской области
Сегодня, 21:58
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Сегодня, 21:58Сегодня, 21:58
178Фото: instagram.com/polisia_kostanay
Фура с 23 коровами упала с дороги в кювет в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
ДТП произошло вечером 21 августа на 26-м километре дороги Костанай-Мамлютка. 34-летний водитель грузового автомобиля VOLVO не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в кювет.
Он перевозил КРС из Северо-Казахстанской области на один из мясокомбинатов в посёлке Заречное.
В результате происшествия сам водитель не пострадал. Несколько коров получили травмы.
На место происшествия прибыл манипулятор, с помощью которого производится погрузка животных. После в сопровождении полицейских коров доставят до пункта назначения.
После выяснения всех обстоятельств происшествия действиям водителя будет дана правовая оценка.
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