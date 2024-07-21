Фура с клеем ПВА опрокинулась на трассе "Астана-Петропавловск"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На автодороге "Астана-Петропавловск" произошло ДТП: опрокинулся грузовик марки "Volvo", который вёз клей ПВА, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе национального оператора "КазАвтоЖол", авария произошла сегодня около 9:00.
"На 135-м километре, в направлении города Астана, водитель грузового автомобиля марки "Volvo" не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась на криволинейный брус, установленный посередине дороги. В результате аварии клей ПВА, который перевозил водитель, разлился по проезжей части в обе стороны. Сотрудники филиала "КАЖСервис" уже подняли грузовой автомобиль и в настоящее время занимаются устранением последствий инцидента", — сообщили в ведомстве.
Как уточнили в департаменте полиции Акмолинской области, пострадавших нет. Движение на автодороге ограничено.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"В отношении водителя возбуждено административное производство по ст. 610 КОАП РК", — сообщили в ведомстве.
Самое читаемое
- Уроженку Казахстана дисквалифицировали из UFC за допинг
- 20-летнего парня осудили за изнасилование падчерицы в Павлодаре
- Житель Актобе познакомился с мошенником на вокзале и стал обладателем чужого кредита
- Чемпион из Казахстана улетел в нокаут от узбекистанца в первом раунде титульного боя
- Угрожавший Алимханулы боксёр лишился титула