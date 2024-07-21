Фура с клеем ПВА опрокинулась на трассе "Астана-Петропавловск"

На автодороге "Астана-Петропавловск" произошло ДТП: опрокинулся грузовик марки "Volvo", который вёз клей ПВА, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе национального оператора "КазАвтоЖол", авария произошла сегодня около 9:00.

"На 135-м километре, в направлении города Астана, водитель грузового автомобиля марки "Volvo" не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась на криволинейный брус, установленный посередине дороги. В результате аварии клей ПВА, который перевозил водитель, разлился по проезжей части в обе стороны. Сотрудники филиала "КАЖСервис" уже подняли грузовой автомобиль и в настоящее время занимаются устранением последствий инцидента", — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в департаменте полиции Акмолинской области, пострадавших нет. Движение на автодороге ограничено.

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