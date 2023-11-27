Фура с 20 тоннами яиц опрокинулась на трассе "Кокшетау - Рузаевка"
Сегодня, 11:32
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Сегодня, 11:32Сегодня, 11:32
93Фото: Петропавловск.news
Водитель фуры марки "Вольво", не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание машины в кювет на 21-м км автодороги в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
По информации департамента полиции Акмолинской области, дорожное полотно было на тот момент в состоянии гололеда, однако подсыпка производилась на данной автодороге.
Как выяснили правоохранители, 46-летний водитель перевозил из Астаны в Актау 20 тонн яиц.
В связи с плохими погодными условиями на территории Акмолинской области произошло 18 ДТП с механическими повреждениями.
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