Фура с 20 тоннами яиц опрокинулась на трассе "Кокшетау - Рузаевка"

Водитель фуры марки "Вольво", не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание машины в кювет на 21-м км автодороги в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

По информации департамента полиции Акмолинской области, дорожное полотно было на тот момент в состоянии гололеда, однако подсыпка производилась на данной автодороге.

Как выяснили правоохранители, 46-летний водитель перевозил из Астаны в Актау 20 тонн яиц.

В связи с плохими погодными условиями на территории Акмолинской области произошло 18 ДТП с механическими повреждениями.