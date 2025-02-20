Фура с 20 тоннами мясной продукции опрокинулась в Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается, 18 февраля на 111 км. автодороги Кокшетау - Рузаевка опрокинулся в кювет большегруз Mercedes, перевозивший 20 тонн мяса из Астаны.

За рулем находился 55-летний гражданин Грузии. В результате происшествия никто не пострадал. Помощь иностранцу оказали сотрудники батальона патрульной полиции и участковый инспектор. По их просьбе одно из ТОО Айыртауского района предоставило тяжёлую технику и работников, которые поставили фуру на колёса и вернули на проезжую часть.

Стражи порядка до конца оставались на месте, обеспечивая безопасность дорожного движения. Водитель сердечно поблагодарил всех, кто не бросил его в беде.