ФСМС задолжал медорганизациям порядка 200 млрд тенге
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Задолженность Фонда социального медицинского страхования перед медицинскими организациями по итогам 2023 года и первой половины 2024 года составила порядка 200 млрд тенге. В чём причины и когда организация выплатит долги, рассказал глава Фонда Абылкаир Скаков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По словам Абылкаира Скакова, причинами такой задолженности послужили отсутствие на начало года инструмента для оплаты, а в последующем возникновение проблем с получением средств из республиканского бюджета. В целом, по линии ОСМС все средства для оплаты поступают исправно и своевременно.
"С начала года у нас не было информационной системы для проведения оплаты. Мы её запустили сейчас, все оплаты пошли. Массово они идут. Но возникла вторая проблема - отсутствие достаточности средств по линии ГОБМП и поэтому мы сейчас по май включительно до конца этой недели закрываем все обязательства. При поступлении средств из РБ в сентябре будем все последующие месяцы - июнь, июль - нагонять. Думаю, в ближайшие 1,5-2 месяца мы максимально сократим этот разрыв задолженности перед медорганизациями", - пояснил Скаков.
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