ФСМС задолжал медорганизациям порядка 200 млрд тенге

Задолженность Фонда социального медицинского страхования перед медицинскими организациями по итогам 2023 года и первой половины 2024 года составила порядка 200 млрд тенге. В чём причины и когда организация выплатит долги, рассказал глава Фонда Абылкаир Скаков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Абылкаира Скакова, причинами такой задолженности послужили отсутствие на начало года инструмента для оплаты, а в последующем возникновение проблем с получением средств из республиканского бюджета. В целом, по линии ОСМС все средства для оплаты поступают исправно и своевременно.