Казахстан занял второе место по объёмам поставок после России, куда было отправлено 40,1% всех экспортируемых Узбекистаном фруктов и овощей. В тройку лидеров также вошёл Кыргызстан, однако его доля существенно меньше: 7,5%, передаёт BaigeNews.kz.со ссылкой на аналитиков ranking.kz.

В целом за прошлый год Узбекистан нарастил экспорт плодоовощной продукции на 15,6% в натуральном выражении и на 31,2% в деньгах.

По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана, за январь–декабрь 2024 года наибольший объём поставок наблюдался по таким товарным позициям, как лук (122,6 тыс. тонн), капуста (70,7 тыс. тонн) и различные корнеплоды, а также картофель (55,5 тыс. тонн). Их динамика была разной и зависела от различных факторов. Например, поставки картофеля уменьшились на 18,7%, так как после нового урожая в стране и так не хватало этого товара и Узбекистан сам стал активным покупателем картофеля в Казахстане.

Обратим внимание, как много разных фруктов и ягод Казахстан покупает в Узбекистане. Наибольший объём — 46,9 тыс. тонн — пришёлся на дыни и арбузы. В прошлом году казахстанские компании выкупили у узбекских поставщиков этих бахчевых на 9,4 млн долл. США. Значительно большую сумму заплатила РК за импорт из РУ абрикосов, персиков, вишни и прочих косточковых: 39,2 млн долл. США за 35,1 тыс. тонн. Несмотря на то, что объём поставок этих фруктов за прошлый год немного сократился (на 12,6%), по деньгам наблюдался очень резкий рост (сразу на 49,3%). Это говорит об удорожании продукции.

К слову, о ценах. В Казахстане, который по многим товарным позициям плодоовощной продукции зависит от других стран, стоимость овощей и фруктов растёт быстрее. Например, в декабре 2024-го фрукты в РК подорожали на 12,4% за год. В Узбекистане же, напротив, наблюдалось снижение цен на 18,2%.

Когда овощи в Казахстане стали дороже на 3,8% в годовом выражении, в Узбекистане они выросли в цене всего на 0,7%. Существенная разница в динамике цен наблюдается по большинству товарных позиций — свёкле, луку, огурцам, томатам. Исключением можно назвать разве что картофель, который за год подорожал практически одинаково: на 37,7% в казахстанских городах и на 39,9% в Узбекистане.