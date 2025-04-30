В честь 80-летия Победы Министерство культуры и информации Республики Казахстан представило особый проект - литературные произведения казахстанских фронтовых писателей теперь доступны в формате аудиокниг, передаёт BaigeNews.kz. Это важный шаг к сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодёжи.

В аудиоколлекцию вошли знаковые произведения, передающие трагизм, героизм и дух военного времени. Теперь казахстанцы могут услышать "Москва үшін шайқас" Бауыржана Момышулы, "Партизан қызы" Ади Шариповой, "Майданбек" Дихана Абилова, "Солдат соғысқа кетті" Кемеля Токаева, "Ақын өлімі туралы аңыз" Касыма Аманжолова, "Зоя туралы жыр" Тайыра Жарокова, "Қаһарлы күндер" Тахауи Ахтанова и "Ақша бұлт" Абу Сарсенбаева в исполнении профессиональных дикторов.

Над озвучиванием трудились известные голоса страны - Мейрам Болатулы, Кайрат Ахметжанов, Шалкар Уркимбаев, Бауржан Сабыр, Бекболат Сейтмамытулы и Бауржан Бекмагамбетов, которые сумели передать не только текст, но и эмоции тех лет. Произведения читаются на казахском языке, что делает проект особенно ценным для сохранения национальной идентичности.

Работа над созданием аудиоверсий продолжается. В ближайшее время свет увидят и другие произведения, в том числе "Күткен күн" Абдижамиля Нурпеисова и "Партизан соқпақтары" Касыма Кайсенова.

Аудиокниги уже доступны для свободного прослушивания на сайте Казахстанской Национальной электронной библиотеки.