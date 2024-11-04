Французы помогут КТЖ заменить 40-летние электровозы

КТЖ и французский банк Société Générale заключили соглашение о финансировании покупки электровозов Alstom. Документ подписан на казахстанско-французском Деловом совете в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

Стороны договорились о предоставлении льготного финансирования по низким ставкам на приобретение 117 локомотивов. Гарантом выступит экспортно-кредитное агентство Министерства финансов Франции BPI France.

Локомотивы будут поставлены КТЖ до 2028 года.

"Закупаемые электровозы придут на замену устаревшим локомотивам ВЛ-80 образца 1980 года. Новинки способны перевозить грузовые поезда массой до 9000 тонн. Их преимуществами являются более низкая стоимость, экономичное потребление электроэнергии, высокая надёжность и уменьшение затрат на сервисное обслуживание", - сообщили в КТЖ.

"Қазақстан темір жолы", ТОО "Электровозосборочный завод" и ALSTOM также договорились о создании сервисных центров.