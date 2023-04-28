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  • Французский министр, глава ФИФА, президент Таджикистана — напряжённый график встреч Токаева опубликовала Акорда
ortcom.kz Вчера, 13:36
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Вчера, 13:36
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Фото: ortcom.kz

Французский министр, глава ФИФА, президент Таджикистана — напряжённый график встреч Токаева опубликовала Акорда

Пресс-служба президента Казахстана опубликовала анонс предстоящих мероприятий с участием главы государства на предстоящую неделю,  передаёт BaigeNews.kz.

2 мая президент примет министра-делегата по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Франции, сопредседателя казахстанско-французской Межправительственной комиссии Оливье Бешта. 

В ходе встречи планируется обсудить вопросы реализации договорённостей, достигнутых в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева во Францию в ноябре прошлого года. 

3 мая глава государства примет президента ФИФА Джанни Инфантино.

3-4 мая по приглашению Касым-Жомарта Токаева Астану с государственным визитом посетит президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Главы государств в рамках переговоров в узком и расширенном составах рассмотрят перспективы дальнейшего укрепления казахско-таджикского стратегического партнёрства.

5 мая с участием президента – Верховного главнокомандующего состоится Всеармейское совещание, в ходе которого будут рассмотрены вопросы военного строительства и воинской подготовки, а также технологической модернизации казахстанской армии.

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Вчера, 13:36
692
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