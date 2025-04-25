За год уровень воды в озере Балхаш вырос на 12 сантиметров. Объем воды увеличился на 2 млрд кубометров, передает BaigeNews.kz.

С начала 2025 года по сегодняшний день из Капшагайского водохранилища Алматинской области в озеро Балхаш было направлено 3,8 млрд кубометров воды. За аналогичный период прошлого года этот показатель достиг 2,9 млрд кубометров.

Это оказывает положительное влияние на экологическую обстановку региона и дельты реки Или. Наполнение Капшагайского водохранилища позволит успешно провести поливной период в Акдалинском и Шенгельдинском массивах орошения.

Объем воды в озере Балхаш зависит от трансграничной реки Или. Сток реки регулируется Капшагайским водохранилищем. Всего в этом году из водохранилища в Балхаш планируется направить 12 млрд кубометров воды.