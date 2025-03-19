В Министерстве энергетики РК прошла встреча с представителями крупнейшей энергогенерирующей компании Франции и крупнейшей в мире компании-оператора атомных электростанций - EDF, передаёт BaigeNews.kz.

Встреча стала частью серии переговоров, направленных на оценку предложений от потенциальных поставщиков ядерной технологии в рамках конкурентного диалога по выбору поставщика или консорциума для строительства АЭС в Казахстане.

Представители EDF отметили готовность к развитию долгосрочного партнёрства с Казахстаном, с учётом накопленного опыта на основе самых высоких стандартов безопасности.

Ранее министр энергетики РК встретился с генеральным директором Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC).