  • 19 Марта, 19:58
  • BAIGENEWS

Французская EDF готова сотрудничать с Казахстаном в строительстве АЭС

Встреча состоялась в Минэнерго.

Сегодня, 18:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минэнерго РК Сегодня, 18:49
Сегодня, 18:49
114
Фото: Минэнерго РК

В Министерстве энергетики РК прошла встреча с представителями крупнейшей энергогенерирующей компании Франции и крупнейшей в мире компании-оператора атомных электростанций - EDF, передаёт BaigeNews.kz.

Встреча стала частью серии переговоров, направленных на оценку предложений от потенциальных поставщиков ядерной технологии в рамках конкурентного диалога по выбору поставщика или консорциума для строительства АЭС в Казахстане.

Представители EDF отметили готовность к развитию долгосрочного партнёрства с Казахстаном, с учётом накопленного опыта на основе самых высоких стандартов безопасности.

Ранее министр энергетики РК встретился с генеральным директором Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC).

Самое читаемое

Наверх