Французская EDF готова сотрудничать с Казахстаном в строительстве АЭС
Встреча состоялась в Минэнерго.
Сегодня, 18:49
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Сегодня, 18:49Сегодня, 18:49
114Фото: Минэнерго РК
В Министерстве энергетики РК прошла встреча с представителями крупнейшей энергогенерирующей компании Франции и крупнейшей в мире компании-оператора атомных электростанций - EDF, передаёт BaigeNews.kz.
Встреча стала частью серии переговоров, направленных на оценку предложений от потенциальных поставщиков ядерной технологии в рамках конкурентного диалога по выбору поставщика или консорциума для строительства АЭС в Казахстане.
Представители EDF отметили готовность к развитию долгосрочного партнёрства с Казахстаном, с учётом накопленного опыта на основе самых высоких стандартов безопасности.
Ранее министр энергетики РК встретился с генеральным директором Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC).
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