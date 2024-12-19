Депутаты Сената на пленарном заседании ратифицировали межправительственное соглашение о функционировании группы Французского агентства развития в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

Соглашение было подписано в ходе государственного визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан 1 ноября 2023 года.

"Цель соглашения определение правовых, налоговых и финансовых условий деятельности группы Французского агентства развития в Казахстане. Агентство – это организация французского правительства, которая оказывает помощь развивающимся странам в целях устойчивого развития", – сказала Бибигуль Жексенбай на заседании.

Французское агентство финансирует в основном инфраструктурные проекты в энергетике, транспорте, коммунальном хозяйстве.

Депутат также сообщила, что агентство планирует выделить 945 тысяч евро в сфере здравоохранения, 1,3 млн евро - озеро Балхаш, 2,4 млн евро – на образовательные мероприятия в школах региона Аральского бассейна.