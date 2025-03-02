Европейские лидеры решили взять инициативу в свои руки и подготовить собственный план прекращения огня в Украине. По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Лондон, Париж и Киев договорились разработать предложение, которое потом представят США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Издание отмечает, что поводом для этой инициативы стал напряжённый разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме. После этого лидеры США, Франции, Великобритании и Украины провели переговоры и согласились работать над общим европейским планом урегулирования конфликта.

Стармер в интервью BBC отметил, что верит в стремление Трампа к миру, но подчеркнул, что "для этого необходимы американские гарантии безопасности". Вопрос о том, будет ли Вашингтон готов их предоставить, остается открытым.

Сегодня в Лондоне пройдет саммит по Украине, организованный Великобританией. В нем примут участие Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава польского правительства Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.