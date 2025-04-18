Франция подтвердила готовность к практической реализации соглашения о реадмиссии, подписанного в прошлом году, и выразила поддержку в вопросе смягчения визового режима между странами Европейского союза и Казахстаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

Отметим, министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов с рабочим визитом посетил Францию и Нидерланды, где провел серию важных встреч с европейскими и международными структурами в сфере правопорядка. Цель визита - усиление сотрудничества в борьбе с трансграничной преступностью и реагирование на современные вызовы безопасности.

В Париже Саденов встретился с министром внутренних дел Франции Брюно Ретайо. Стороны обсудили реализацию Соглашения о борьбе с преступностью, действующего с 2009 года. Особое внимание было уделено вопросам реадмиссии - возвращения незаконно пребывающих лиц - и обмену информацией в сфере миграционного контроля.

По итогам двусторонней встречи сторонами подписана дорожная карта по укреплению сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, включая транснациональную организованную преступность, наркопреступность, незаконную миграцию, экстремизм и интернет-мошенничество.

Ранее мы сообщали, что казахстанцы смогут до конца года без визы посещать Черногорию.