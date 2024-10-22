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Франция намерена покупать казахстанскую конину

Сегодня, 03:07
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Франция намерена покупать казахстанскую конину Сегодня, 03:07
Сегодня, 03:07
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Вопрос экспорта конины на европейский рынок обсудили в ходе встречи министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров и посол Франции в Казахстане Сильван Гиоге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Минсельхоза.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в сфере АПК между странами.

"Вопрос экспорта конины на европейский рынок также стал одним из ключевых. В рамках Саммита животноводства, прошедшего в начале октября во Франции между компаниями "Қайып Ата" и "Pegase BVS" было подписано соглашение о сотрудничестве по организации поставок конины. На сегодняшний день крестьянские и фермерские хозяйства проявляют заинтересованность в экспорте конины во Францию", - говорится в информации, размещенной на сайте.

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