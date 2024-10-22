Франция намерена покупать казахстанскую конину

Вопрос экспорта конины на европейский рынок обсудили в ходе встречи министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров и посол Франции в Казахстане Сильван Гиоге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Минсельхоза.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в сфере АПК между странами.