В 2019 году французский дипломат и общественный деятель Молгожата Туар была назначена послом Дружбы Ассамблеи народа Казахстана. В интервью она рассказала, как продвигает казахстанские ценности за рубежом, чем интересуется французское общество, и почему опыт нашей страны может стать вдохновением для всего мира. Подробнее – в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Строить мосты между культурами

Послы дружбы Ассамблеи народа Казахстана – это люди, которые помогают развивать культурные, гуманитарные и общественные связи между Казахстаном и другими странами. Ими могут стать как казахстанцы, так и иностранцы, внесшие вклад в укрепление межэтнического согласия и единства. Сегодня у АНК 14 послов. Они представляют Казахстан в Германии, Франции, Аргентине, Корее и других странах.

Молгожата Туар – одна из таких послов. По ее словам, в 2017 году она представляла Францию в качестве заместителя комиссара на выставке "Экспо-2017" в Астане. После этого активно участвовала в развитии франко-казахстанского сотрудничества. Затем в 2019 году её кандидатуру на должность Посла Дружбы выдвинул зампред АНК.

"В качестве Посла Дружбы во Франции моя миссия заключается в том, чтобы строить мосты между гражданскими обществами, содействовать межкультурному диалогу и делиться казахстанским опытом мирного сосуществования. Эта работа охватывает поддержку академического, научного, культурного и экономического сотрудничества, а также распространение лучших практик в сфере разнообразия и социальной сплочённости", - рассказала Молгожата Туар.

30 лет сотрудничества: от ботаники до кокпара

Связь Молгожаты Туар с Казахстаном началась ещё в конце 80-х годов, когда она впервые встретила казахов на художественной выставке в Париже, где выступала в роли переводчицы.

Фото: Facebook Malgorzata Thouard

Затем в 2002 году она посетила Казахстан и была очарована страной и ее народом. По её словам, здесь она себя чувствует, как дома и приобрела близких друзей.

"Я являюсь не только свидетелем, но и активным участником исторических процессов с момента обретения независимости Казахстаном. Более 30 лет я реализую проекты сотрудничества с Казахстаном: научные партнёрства между CCVS и Институтом ботаники в Алматы – 15 лет, сохранение живого наследия – пастушьей породы собак Тобет, художественные выставки, концерты, поддержка Фестиваля казахстанского кино во Франции. В 2019 году я организовала первую в Европе демонстрацию кокпара на ипподроме Фонтенбло, что стало ярким событием", - поделилась спикер.

Фото: Facebook Malgorzata Thouard

Кроме того, в прошлом году Молгожата Туар поддержала участие Казахстана в третьем сезоне международной инициативы XCSS – Climate Can’t Wait. Проект реализовывался в сотрудничестве с университетом имени Аль-Фараби и Ассоциацией женщин-предпринимателей Талдыкоргана, с акцентом на важность охраны окружающей среды.

Фото: Facebook Malgorzata Thouard

В том же году она организовала концерт скрипачки Гаухар Мурзабековой в Оранжерее Багатель в Париже. По словам посла, это музыкальное событие прошло в октябре и запомнилось своей атмосферой.

"Эти научные и культурные проекты воплощают в себе ценности диалога, взаимного уважения и сотрудничества, которые представляет АНК. Я продвигаю эти ценности через встречи, публикации, мероприятия и партнёрства, уделяя особое внимание молодёжи и межкультурному обмену. Также я приветствую действия Ассоциации "Жастары" в частности её встречи и инициативы при ЮНЕСКО", - рассказала Молгожата Туар.

Фото: Facebook Malgorzata Thouard

Также она активно сотрудничает с профессором Гульнарой Капековой и исследователем Мухаджаном Акишевым, помогая распространять в Европе их четырёхтомный труд "История цивилизации непокорной степи".

Франция и Казахстан: разные подходы – общая цель

Молгожата Туар отметила, что французская общественность с уважением и интересом воспринимает многоэтничную культуру Казахстана.

"Казахстанская культура вызывает во Франции искренний интерес, особенно когда речь идёт о модели мирного сосуществования. Многие с удивлением узнают, что в Казахстане более 130 этнических групп живут в гармонии, благодаря проактивной политике, основанной на уважении к идентичности и диалоге", - пояснила посол дружбы.

Фото: Facebook Malgorzata Thouard

Французов также привлекает уникальное историко-культурное наследие Казахстана: его кочевые корни, конная культура, традиционная музыка, а также участие страны в решении глобальных проблем – от энергетического перехода до обеспечения региональной стабильности.

"Международная выставка "ЭКСПО 2017" произвела большое впечатление своим взглядом в будущее", - добавила Молгожата Туар.

Молгожата Туар подчеркнула, что Франция и Казахстан обладают богатым культурным и этническим разнообразием. При этом, сравнивая две страны, она отметила, что основное различие заключается в институциональном подходе.

"Казахстан создал уникальную структуру - АНК, которая регулирует и поддерживает это разнообразие и играет важную роль в управлении государством. Во Франции многоэтничность также является исторически сложившимся фактом, однако республика остаётся приверженной принципам единства и универсализма. Французская модель строится на равенстве всех граждан без этнических различий, в то время как казахстанская модель официально признаёт этносы и включает его в систему принятия решений", - пояснила спикер.

Во Франции нет структуры аналогичной Ассамблея народа Казахстана. Но при этом там работают разные организации, которые занимаются вопросами равенства и поддержки разных культур. Например, Офис Защитника прав, дома ассоциаций и советы мигрантов при мэриях.

"Тем не менее, Франция могла бы вдохновиться казахстанской моделью и укрепить механизмы институционализированного межкультурного диалога. АНК – это пример инклюзивного управления, способный обогатить европейские дискуссии о сосуществовании в многообразии", - рассказала Молгожата Туар.

По мнению спикера, Казахстан сумел сделать этническое разнообразие своей сильной стороной. Этот подход может быть полезен странам, которые сталкиваются с конфликтами на этнической или культурной почве.

"Казахстан доказывает, что возможно построить нацию на основе инклюзивного патриотизма, где каждый этнос сохраняет свою культуру и язык, внося вклад в общее дело. Меня особенно трогает философия единства без ассимиляции. Казахстан не стирает различия – он их ценит. Институциональное признание, постоянный диалог и мультикультурное образование – вот ключевые составляющие успеха. Это гуманистический и дальновидный подход, в основе которого лежат мир и уважение человеческого достоинства", - почеркнула Молгожата Туар.

Также она почеркнула, что несмотря на геополитические вызовы, Казахстан всегда старается решать вопросы через диалог и не допускать конфликтов.

"Гибридная идентичность между Востоком и Западом позволяет Казахстану быть естественным посредником и сторонником сотрудничества", - добавила она.

Среди примеров, которые она выделила, – создание АНК, поддержка идеи единства при уважении различий, многовекторная внешняя политика и отказ от ядерного оружия. Казахстан также стал инициатором таких международных площадок, как СВМДА и Конгресс религиозных лидеров в Астане. По мнению Молгожаты Туар, Казахстан умеет находить баланс и строить диалог в сложных условиях.