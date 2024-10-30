Фракция "Ак жол" в Мажилисе не поддержала проект бюджета на 2025-2027 годы

Депутат Мажилиса Азат Перуашев заявил, что в предложенном проекте бюджета не произошло особых изменений ни в направлениях, ни в инструментах бюджетной политики. В связи с чем партия "Ак жол" не поддержала проект бюджета, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Да, по некоторым параметрам меняются проценты, и то не всегда в лучшую сторону. Но менять нужно не отдельные проценты, а базовые подходы, экономическую модель, как сказал Президент. Вместо этого мы видим проедание Национального фонда. Если увеличение изъятий в текущем году ещё можно оправдать восстановлением ущерба от небывалых паводков, то дальнейшие трансферты вызывают определённые сомнения. Так, в 2025 г. планируется привлечь целевой трансферт в размере 3 трлн 300 млрд тенге", - сказал Азат Перуашев.

Он напомнил, что при обсуждении трёхлетнего бюджета ровно год назад депутаты поддержали план правительства с 2025 года полностью отказаться от целевых трансфертов из Нацфонда.

"В утверждённом нами тогда бюджете в этой графе на 2025 и 2026 годы стоит цифра 0. А теперь вдруг не ноль, а сразу 3,3 триллиона затрат", - возмутился депутат.

Демпартию "Ак жол" особенно настораживает нарастающий разрыв между ростом расходов на безвозвратные затраты и сокращением финансирования, формирующего доходную базу бюджета.



Так, расходы на социальную сферу предлагается увеличить на 15% - с 9,9 трлн в 2024 г., до 11,4 трлн в 2027 году. А финансирование реального сектора, напротив, предлагается сократить почти на 30% - с 3,1 трлн до 1,8 трлн тенге.

"Всё это противоречит базовым принципам экономики: наращивание расходов без симметричного роста производства – это инфляционная бомба и закрепление импортозависимости. Значит, и Нацбанк продолжит задирать базовую ставку, проценты по кредитам останутся грабительскими, инвестиции останутся нерентабельными, а курс тенге останется нестабильным", - заметил Перуашев.

По его словам, всё это мало соответствует задачам формирования прочного промышленного каркаса, обеспечения экономической самодостаточности или перехода к качественно другой модели развития, о чём говорил президент.

Кроме того, естественным следствием такого расхождения бюджетной политики станет дальнейшее нарастание социального разрыва между богатыми и бедными.