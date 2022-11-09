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Фрагменты двух старинных кораблей были обнаружены у берегов Каспия
В Мангистау жители региона нашли на берегу моря останки старинного судна, передает BaigeNews.kz со ссылкой на mangystaumedia.kz.
"Мы снова стали свидетелями чуда. После того, как море ушло, на этом месте появился деревянный корабль. Рядом был и второй. Когда я приехал, ребята из города тянули якорь, чтобы сдать его на металл. Я думаю если копать под ними, можно найти сокровища. Давным-давно существовала легенда, гласившая о затонувших 7 рыболовецких судах. Вполне возможно, что это один из них", - рассказал на видео житель региона.
Длина деревянного судна составляет около 20 метров. И неизвестно, в какой момент он ушел под воду.
По словам экологов, в прошлом были периоды, когда уровень Каспийского моря значительно был ниже по сравнению с нынешним. Эти обнаруженные деревянные корабли, возможно, были на песке, а затем опустились на морское дно, когда море поднялось.
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