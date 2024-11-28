Фотосессия обернулась арестом для жителя Конаева

Жителя Конаева наказали за управление машиной с заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками. Дело в отношении него рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям, передаёт BaigeNews.kz.

"В ноябре зафиксирован случай управления транспортным средством со скрытыми ГРНЗ наклейкой с надписью AQJUREK, что затрудняло их идентификацию. Правонарушитель не признал вину, заявив, что наклейки были установлены исключительно для фотосессии на обочине дороги. Однако факт правонарушения подтверждается электронным протоколом, рапортом инспектора полиции, актом приёма-сдачи автотранспортного средства на специальную стоянку, видеозаписью с камер наблюдения", - сообщили в суде.

Постановлением суда правонарушитель признан виновным. Наложено взыскание в виде административного ареста сроком на 5 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на год.

Постановление пока не вступило в законную силу.