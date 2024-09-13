Фоторепортаж: как прошли V Всемирные игры кочевников в Астане

В Астане завершились V Всемирные игры кочевников. Они проходили с 8 по 13 сентября. В столице Казахстана встретились спортсмены из 89 стран. Фоторепортаж BaigeNews.kz напомнит, как это было.

7 сентября с 11.00 часов распахнул свои ворота этноаул "Көшпенділер Әлемі". Он расположился около ипподрома "Казанат" на 10 гектарах земли.

Каждый день в этноауле начинался с грандиозного парада "Шаттық керуені", который продемонстрировал гостям богатое культурное наследие и традиции казахского народа.

Этноаул был поделён на несколько локаций: центральная площадь, детская игровая площадка для национальных игр, палатка для народной музыки, музей кочевых цивилизаций под открытым небом, спортивные мероприятия, национальная кухня, главная сцена, этно-поселения регионов, ремесленники и специальный городок с восточным рынком. Также на территории этноаула был организован настоящий восточный базар. Свою продукцию представили более двухсот ремесленников страны.

8 сентября на стадионе Astana Arena прошла грандиозная церемония открытия V Всемирных игр кочевников. Торжественный марш участников, выступления творческих коллективов и известных исполнителей запустили для спортсменов и гостей вечера мощную энергетическую волну, показали единство и стремление к дружбе между народами.

Почетными гостями мероприятия стали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Республики Саха Айсен Николаев, экс-президент Монголии Намбарын Энхбаяр, президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган, руководители таких международных структур, как ЮНЕСКО, СВМДА, Всемирная туристская организация ООН, Организация тюркских государств, ТЮРКСОЙ, Тюркский инвестиционный фонд, Парламентская ассамблея тюркских государств, Исламское содружество спорта, Исламская организация по продовольственной безопасности, а также специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии и другие официальные лица.

Зрителям показали театрализованное представление, посвященное богатой культуре и истории, традициям и обычаям кочевой цивилизации, а также сохранению нашего общего дома – Земли.

На открытии выступил народный артист Казахстана Димаш Кудайберген. Он исполнил композицию "Киелі мекен".

9 сентября на территории Этнопарка в 10:00 стартовали официальные соревнования по аударыспаку, где лучшие борцы на лошадях сразились за призовые места.

В соревнованиях по аударыспаку участвуют 64 спортсмена из 9 стран. Среди них Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Монголия, Россия, Китай, США, Турция и Венгрия.

Три спортсмена из Казахстана получили путевки в финал: Ермек Куралбай (60 кг), Алмат Ләптібек (70 кг) и Дарын Откелбай (80 кг). В целом, казахская и кыргызская команды считаются сильнейшими в аударыспаке.

На ипподроме "Казанат" прошли соревнования по кокпару с участием 9 стран и 104 спортсменов. В соревнованиях участвовали сборные Казахстана, США, России, Узбекистана, Кыргызстана, Венгрии, Китая, Монголии и Турции. Сборная Казахстана выбила из группы сборную Узбекистана. Также отбор прошли команда России и Кыргызстана.

Также разгромно казахстанская сборная победила команду США в отборочном туре по кок-бору. Счет был равен 18:0. В этих соревнованиях участвуют спортсмены из 6 стран: Казахстана, США, Узбекистана, Турции, России и Кыргызстана.

Также в этот день состоялись состязания по казакша курес среди женщин.

Параллельно в ледовом дворце "Алау" проходили состязания по асык ату. В борьбе за победу сошлись 39 спортсменов из 12 стран. Казахстанскую сборную представили Нуркисса Молжигитов, Жомарт Нурланов, Керим Жаздыкбай, Амандос Айткулов, Перизат Елемес, Камила Даниярова, Сания Аскер. Они смогли обыграть сборную Монголии в первом туре игр. Финальные игры состоялись 11 сентября.

В конно-спортивном комплексе "Аргымак" прошли состязания по традиционной стрельбе из лука. 183 спортсмена из 33 стран примут участие в состязании. Соревнования проводятся по четырем дисциплинам, включая командное соревнование.

В ледовом дворце "Алау" состоялся турнир по курашу, в котором приняли участие 106 спортсменов из 27 стран. Среди них 8 представителей Казахстана: Ернур Сулейман, Айбек Казахбаев, Нурдин Шаймерден, Бекадил Шаймерденов, Марат Байкамуров, Алтынай Нурханова, Ажар Салы.

Мас-рестлинг – национальный вид спорта народа Саха прошел в ледовом дворце "Алау". В нем приняли участие 98 спортсменов из 31 страны, включая 8 представителей Казахстана: Темирлан Шамет, Биримжан Асылмурат, Владислав Герасимов, Бердыкул Алтай, Еркебулан Ерлан, Жансая Рахметуллаева, Тахмина Кожамбердиева и Ольга Душаева. Соревнования продлились два дня. Бронзовые медали для Казахстана во второй соревновательный день завоевали Тахмина Кожамбердиева и Биримжан Асылмурат.

Второй день соревнований принес в копилку Национальной сборной Казахстана 25 медалей. Среди них 14 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых.

На втором месте — команда Кыргызстана с 2 золотыми, 7 серебяными и 4 бронзовыми медалями.

Замыкает тройку сильнейших сборная России, у них в копилке — 3 золотые, 2 серебряные, 5 бронзовых медалей

У команды Узбекистана — 2 "золота", 4 "серебра" и 6 бронзовых медалей, у Франции — 1 золотая, 1 серебряная медали.

Медали V Всемирных игр кочевников вручили спортсменам из 20 стран.

Третий день Всемирных игр кочевников был не менее насыщенным и интересным. В этот день состоялись четвертьфинала по кокпару, соревнования по көк бөру, аударыспақ среди тяжеловесов, жамбы ату в тюркском стиле, традиционной стрельбе из лука, қазақ күресі среди мужчин и женщин.

Эпичной была победа сборной Казахстана над командой США в соревнованиях по кокпару в четвертьфинале со счетом 12:4.

Женская сборная Казахстана по бес асык уверенно вышла в финал. В группе "А" они сыграли с национальными сборными Швеции и Румынии, победив их с одинаковым счётом 3:0.

Ербол Тапенов и Касымхан Канат успешно прошли в финал соревнований по традиционной стрельбе из лука в мишень "Калкан".

В ледовом дворце "Алау" состоялся турнир по курашу. Семь казахстанских спортсменов прошли в полуфинал. Всего сборная Казахстана завоевала в кураше 13 медалей: 1 золотую, 6 серебряных и 6 бронзовых.

На соревнованиях по аударыспаку все спортсмены национальной сборной Казахстана вышли в финал в своих весовых категориях.

Три спортсменки и два спортсмена сборной Казахстана по казак курес вышли в финал на Играх кочевников.

В третий день V Всемирных игр кочевников спортсмены соревновались в таких видах спорта, как кокпар, кокбору, аударыспак, жамбы ату, кураш, традиционная стрельба из лука, қазақ күресі, мас-рестлинг и тоғызқұмалак.

В соревнованиях по аударыспаку определились победители, выступившие в трех весовых категориях. Состязания прошли на территории Этноаула, где спортсмены боролись за призовые места в весовых категориях 90, 100 и 100 кг+. По итогам в весовой категории 90 кг 1 место досталось спортсмену из Кыргызстана, 2 место – Казахстан, 3 место – Россия. В весовой категории 100 кг в тройку лучших вошли Казахстан, Монголия и Венгрия. В весе более 100 кг сильнейшими признаны спортсмены из Казахстана, Кыргызстана и Венгрии.

Национальная сборная Казахстана вышла в финал по кокбору. Команда Казахстана одержала убедительную победу над сборной Турции со счётом 15:1, что обеспечило ей место в финале Всемирных игр кочевников. В финале наши спорсмены встретятся с командой Кыргызстана, а за третье место сразятся сборные России и Турции.

11 сентября в этноауле, расположенном рядом с ипподромом, состоялись соревнования по жамбы ату в казахском стиле. В числе победителей:

1 место - ТэРи Гун (Китай)

2 место - Батыр Бексаут (Казахстан)

3 место - Далох Самал (Таиланд)

В этот день на ипподроме "Казанат" сборная Казахстана по кокпару встретилась с командой России. По итогам встречи Казахстан выиграл в кокпаре у России 18:2.

В соревнованиях по кокбору прошли матчи между Казахстаном и Турцией, а также между Кыргызстаном и Россией. Первое противостояние завершилось со счетом 15:1 в пользу Казахстана, во втором матче со счетом 11: 6 одержала победу кыргызская команды. В финале зрителей ждет ожидаемое противостояние двух команд-фаворитов.

Пятый соревновательный день запомнился финалом игр по кокпару, в котором сборная Казахстана победила сборную Кыргызстана со счетом 5:4 и завоевала золотую медаль.

В первом тайме команда Кыргызстана вышла вперёд со счётом 3:1. Во втором тайме счёт сравнялся до 4:4. После этого спортсменам предоставили дополнительные 10 минут на "золотой гол". Решающий гол забил казахстанский кокпарист. Напряжённая схватка завершилась со счётом 5:4 в пользу Казахстана, благодаря чему сборная завоевала золотую медаль V Всемирных игр кочевников.

Однако в кокбору сборная Казахстана уступила команде Кыргызстана в финальном матче со счетом 4:10.

Таким образом, национальная команда завоевала серебряную медаль на V Всемирных играх кочевников. В соревнованиях по кокбору, прошедших на ипподроме "Казанат", приняли участие сборные шести стран.

Также в этот день две казахстанские спортсменки стали призёрами в соревнованиях среди женщин по овари, интеллектуальной игре народов Западной Африки, сообщает пресс-служба Центра национальных и конных видов спорта Министерства туризма и спорта РК. По итогам соревнований Асель Далиева завоевала золотую медаль, а Ансаган Кожанасип – бронзу.

В конно-спортивном комплексе "Аргымак" состоялись командные состязания в традиционной стрельбе из лука. В финале казахстанские лучники сразились с командой Австралии. По итогам соревнований золото досталось австралийской сборной, а казахстанские спортсмены заняли второе место.

В общем пятый день соревнований принес в копилку Национальной сборной Казахстана 14 медалей. Среди них 5 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых, - сообщает пресс-служба Центра национальных и конных видов спорта Министерства туризма и спорта РК.

Шестой день был посвящён байге. В ушкыр байге на 1600 метров первым финишировал конь Шагала. Второе место занял скакун Арлан, а третье - Струна. Все три призовых места достались скакунам из Казахстана.

В ушкыр байге на 2400 метров также призовые места за казахстанскими скакунами. Победителем стал Берил Рэйсер, на втором месте Адай, а на третьем - Роузлайн. В ушкыр байге на 3200 метров среди лошадей старше 4 лет также победили казахстанские скакуны. Первым финишную черту пересек Лайф'с Э Бриз. Второе место занял Уэст Кост Найт, а третье - Аляска Тайгер.

В кунан байге скачки проходили на дистанции 11 километров, а победителями стали следующие казахстанские скакуны: Камыскулак, Айшуак и Бакторы.

В жорга байге на 9 км казахстанский скакун взял серебро. В скачках участвовало 18 лошадей. Первое место занял кыргызский конь Чиксон Лок. Лошадь из Казахстана Ак-жауын пришла второй, тройку замкнула Императрица из Кыргызстана.

В топ байге на 18 км призовые места также у скакунов Казахстана: Холибой, Зымыран и Кемеңгер.

В аламан байге на 25 км казахстанские скакуны завоевали золото и серебро. В скачке стартовали 27 коней, однако на последнем круге осталось всего семеро. Первой финишировала лошадь Айкабак, вторым - Жумыртуяк, кыргызский скакун Кара кыз замкнул тройку лидеров.

Казахстанский беркутчи Серикбек Кунтуган завоевал золотую медаль в финале соревнований кусбегилик. В финале охоты с беркутом участвовали 12 спортсменов. Всего в соревнованиях по кусбегилик приняли участие 18 спортсменов из 10 стран.

13 сентября состоялась церемония закрытия V Всемирных игр кочевников. Из-за сокращения бюджета весной этого года, мероприятие прошло без пышных празднований, в протокольном формате и без зрителей. Церемонию закрытия зрители смогли посмотреть в прямом эфире ведущих казахстанских телеканалов.

Фото Центра национальных и конных видов спорта.