Фотоловушки и встречи с медведями: о своей "неженской" профессии рассказала охотовед-биолог

Фото: ПРООН в Казахстане

По данным МОН РК, женщин-ученых в Казахстане стало больше, чем мужчин и их число ежегодно растет.

За всю историю человечества женщины внесли неоценимый вклад в науку. В течение XX века научная сфера перестала быть исключительно мужским поприщем, 20 процентов от числа всех учёных мира того периода составляли женщины. Однако сейчас, как и сто лет назад, на своём пути им приходится грызть не только гранит науки, но и барьеры гендерных установок. Охотовед-биолог Елена Красон из Восточно-Казахстанской области на собственном примере доказывает, что женщинам в науке самое место, а вот стереотипам – нет. Подробнее об этом читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

“В современном мире встретить женщину, посвятившую себя науке не такая уж и редкость, и всё же – это удивительные женщины. В нашей деятельности мы не делим работу на “мужскую” и “женскую”, все равны. Современные девушки с легкостью справятся с управлением любого транспорта, оседлают лошадь и проедут не один десяток километров по горной местности, пешком исследуют самую сложную территорию, без труда установят палатку, разведут огонь. И докажут, что наравне с другими вносят огромный вклад в развитие науки своей страны”, – рассказала охотовед-биолог Елена Красон.

Фото: ПРООН в Казахстане

Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме гендерных стереотипов, Генеральной Ассамблеей ООН был утверждён Международный день женщин и девочек в науке. Ежегодно он отмечается 11 февраля уже на протяжении семи лет. Несправедливое отношение к женщинам-учёным является настоящей проблемой, поскольку мешает их самореализации. К счастью, в нашей стране динамика представленности женщин в науке положительная. Согласно данным министерства образования и науки Республики Казахстан, доля женщин-учёных, принимающих участие в проведении научно-исследовательских работ, составляет 54 процента. Более того, в октябре 2021 года был отменён список запрещённых профессий для женщин, который существовал почти сотню лет, начиная с 1930 года.

Но даже с учётом позитивных изменений в обществе до сих пор существуют гендерные стереотипы и социальные нормы, которые мешают женщинам строить карьеру в традиционно “мужских” профессиях.

"На селе на девушек редко смотрят как на равных: в моей практике были и недопонимания, и чрезмерная опека, порой даже осуждение за выбор профессии. Это часто выбивало из колеи, но, к счастью, рядом всегда находились те, кто поддерживал и помогал – мои друзья, семья. Я думаю, в любой ситуации нужно оставаться уверенной в себе, спокойно принимать критику со стороны, смело выдвигать свои идеи и теории, ответственно подходить к любому решению, не бояться допускать ошибки. Неудачный эксперимент — это тоже эксперимент: провели работу над ошибками и двигаемся дальше!", – говорит Елена.

Заниматься наукой Елена решила ещё в школе. Мир дикой природы манил её настолько, что в школьной библиотеке она перечитала все энциклопедии о животных. Любимым предметом была биология, а телепередачи о дикой природе всегда были на первом месте.

"После окончания средней школы я поступила в университет. К сожалению, в университете биологов готовили только как будущих педагогов, поэтому я выбрала охотоведение. Учёба давалась легко, и в свободное от учёбы время я принимала активное участие в университетских проектах. Одним из самых интересных был проект по восстановлению популяции осетровых на реке Иртыш. Выращенных в рамках проекта мальков осётра мы выпускали в реку. Так у меня уже тогда появился первый полноценный опыт работы в изучении конкретной темы", – вспоминает Елена Красон.

Фото: ПРООН в Казахстане

На сегодняшний день Елена работает в национальном парке "Тарбагатай", который был создан по инициативе Программы развития ООН в Казахстане. Напомним, всего с участием организации было создано восемь особо охраняемых природных территорий.

"Завершив учёбу в университете, я столкнулась с трудностями трудоустройства. Во-первых, без опыта сложно где-то устроиться, во-вторых, специальность была не особо востребована. Когда я узнала о создании особо охраняемых природных территорий и национального парка, то сразу отправила резюме. Вскоре меня пригласили на работу", – поделилась охотовед-биолог.

В рамках природоохранной деятельности ПРООН ведёт активную работу по оснащению отдельных охраняемых территорий новым оборудованием для дистанционного мониторинга численности и путей миграции животных. Национальным паркам, природным резерватам, заповедникам предоставляются фотоловушки, дроны, система SMART-патрулирования.

“Работать с простой моделью фотоловушки я научилась самостоятельно, в Интернете. Через неделю после первой пробной установки всем дружным коллективом любовались первыми снимками архаров. В 2019 году наша команда участвовала в тренинге по обучению работе с продвинутыми моделями фотоловушек в рамках проекта ПРООН. Также организация предоставила в безвозмездное пользование укомплектованные фотоловушки для мониторинга диких животных”, - отметила Елена.

Всего при поддержке ПРООН и ГЭФ 13-ти особо охраняемым природным территориям Казахстана было передано 294 фотоловушки, 15 из которых установлены на территории национального парка "Тарбагатай". Использование фотоловушек позволяет собирать наиболее достоверные данные о диких животных и состоянии экосистем. Большим плюсом является то, что они работают без подключения к Интернету и выдерживают самые разные погодные и климатические условия.

Фото: ПРООН в Казахстане

"Работа с животным миром сама по себе довольно сложная и рискованная, ведь никогда не знаешь, за каким поворотом тебя ожидает медведь или разъярённый дикий кабан! В нашей работе мониторинг диких животных уже не представляется полноценным и достоверным без использования технологий. В исследовании флоры и фауны парка на сегодняшний день успешно внедряются такие технологии как: фотоловушки, беспилотные летательные аппараты, и SMART-устройства. Более 80 процентов сотрудников прошли обучение и без проблем производят установку камер самостоятельно, что не может не радовать", - говорит Елена Красон.

Помимо научной деятельности девушка активно ведёт странички в социальных сетях, где делится с подписчиками живописными кадрами природы восточного Казахстана и диких животных, рассказывая об их особенностях.

Материал подготовлен при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций в Казахстане.