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Фотоловушка запечатлела редчайшего снежного барса в Казахстане

Редкий снежный барс вновь заснят в Казахстане.

Сегодня, 12:13
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Фотоловушка запечатлела редчайшего снежного барса в Казахстане Сегодня, 12:13
Сегодня, 12:13
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В Аршатинском лесничестве Катон-Карагайского государственного национального природного парка вновь зафиксирован снежный барс, занесённый в Красную книгу Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz. Фотоловушка, установленная лесничим Жомартом Аманбаевым, сделала возможным запечатлеть редкое и ценное животное в его естественной среде обитания.

Уникальные кадры, полученные с помощью устройства, служат важным доказательством эффективности текущих мероприятий по охране дикой природы. Снежный барс, являясь символом уязвимости природных экосистем, всё чаще появляется в зоне действия охраняемых природных территорий, что подтверждает положительные результаты работы по сохранению редких видов.

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