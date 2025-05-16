Фотоловушка запечатлела редчайшего снежного барса в Казахстане
Редкий снежный барс вновь заснят в Казахстане.
Сегодня, 12:13
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Сегодня, 12:13Сегодня, 12:13
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В Аршатинском лесничестве Катон-Карагайского государственного национального природного парка вновь зафиксирован снежный барс, занесённый в Красную книгу Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz. Фотоловушка, установленная лесничим Жомартом Аманбаевым, сделала возможным запечатлеть редкое и ценное животное в его естественной среде обитания.
Уникальные кадры, полученные с помощью устройства, служат важным доказательством эффективности текущих мероприятий по охране дикой природы. Снежный барс, являясь символом уязвимости природных экосистем, всё чаще появляется в зоне действия охраняемых природных территорий, что подтверждает положительные результаты работы по сохранению редких видов.
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