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Фотоловушка сняла уриалов на водопое в заповеднике

Сегодня, 19:11
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t.me/qazfwс Сегодня, 19:11
Сегодня, 19:11
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Фото: t.me/qazfwс

В Устюртском государственном заповеднике получили уникальные кадры животных. На этот раз фотоловушка запечатлела уриалов на водопое "Сарыбулак", передаёт BaigeNews.kz.

Устюртский уриал — подвид горного барана, занесённый в Красную книгу. 

"Присутствие устюртских уриалов на территории заповедника свидетельствует о значительном росте численности вида, обогащает природные экосистемы и отражает результативную работу по сохранению животного мира", - сказано в сообщении.

Ранее фотоловушка зафиксировала драку горных козлов.

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