Фотоловушка сняла уриалов на водопое в заповеднике
Сегодня, 19:11
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Сегодня, 19:11Сегодня, 19:11
137Фото: t.me/qazfwс
В Устюртском государственном заповеднике получили уникальные кадры животных. На этот раз фотоловушка запечатлела уриалов на водопое "Сарыбулак", передаёт BaigeNews.kz.
Устюртский уриал — подвид горного барана, занесённый в Красную книгу.
"Присутствие устюртских уриалов на территории заповедника свидетельствует о значительном росте численности вида, обогащает природные экосистемы и отражает результативную работу по сохранению животного мира", - сказано в сообщении.
Ранее фотоловушка зафиксировала драку горных козлов.
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