В Устюртском государственном заповеднике получили уникальные кадры животных. На этот раз фотоловушка запечатлела уриалов на водопое "Сарыбулак", передаёт BaigeNews.kz.

Устюртский уриал — подвид горного барана, занесённый в Красную книгу.

"Присутствие устюртских уриалов на территории заповедника свидетельствует о значительном росте численности вида, обогащает природные экосистемы и отражает результативную работу по сохранению животного мира", - сказано в сообщении.

Ранее фотоловушка зафиксировала драку горных козлов.