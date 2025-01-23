  • 23 Января, 16:51
  • BAIGENEWS

Фотоловушка сняла снежного барса в Туркестанской области

Получены уникальные снимки.

Сегодня, 15:59
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 15:59
Сегодня, 15:59
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Фото: pxhere.com

На территории Сайрам-Угамского национального парка фотоловушки зафиксировали снежного барса, передаёт BaigeNews.kz.

Уникальные снимки, полученные с помощью фотоловушек, подтверждают наличие этого редкого вида животных на территории национального парка. 

"Наличие снежного барса в Сайрам-Угамском ГНПП подтверждает благоприятные условия для сохранения дикой природы и свидетельствует о высоком уровне эффективности природоохранных мероприятий, проводимых работниками парка", - отметили в Минэкологии.

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