Фотографии коммунальщиков разместили на колесе обозрения в Астане
Для рабочих это стало огромной мотивацией.
Сегодня, 17:51
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Сегодня, 17:51Сегодня, 17:51
134Фото: акимат Астаны
В Астане на колесе обозрения появились надпись "Благодарим за Ваш труд!" и фотографии работников коммунальных служб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.
Изображения на 65-метровом аттракционе видны из разных точек города и привлекают внимание астанчан и туристов. Эта инициатива служит напоминанием о роли тех, кто ежедневно заботится о чистоте и благоустройстве столицы.
"Наш труд редко замечают, а такая надпись – это огромная мотивация", – поделился один из сотрудников коммунальной службы.
В акимате отметили, что запущенная в этом году акция "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" объединила волонтёров и неравнодушных граждан для поддержания чистоты в городе.
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