В Астане на колесе обозрения появились надпись "Благодарим за Ваш труд!" и фотографии работников коммунальных служб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Изображения на 65-метровом аттракционе видны из разных точек города и привлекают внимание астанчан и туристов. Эта инициатива служит напоминанием о роли тех, кто ежедневно заботится о чистоте и благоустройстве столицы.

"Наш труд редко замечают, а такая надпись – это огромная мотивация", – поделился один из сотрудников коммунальной службы.

В акимате отметили, что запущенная в этом году акция "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" объединила волонтёров и неравнодушных граждан для поддержания чистоты в городе.