Фотограф из Алматы снял космический старт с Байконура
Запуск ракеты с Байконура взорвал эмоции Казнета.
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Популярный алматинский фотограф Дмитрий Доценко поделился уникальными кадрами запуска ракеты с космодрома Байконур. Видео и фото он опубликовал 14 апреля 2025 года на своей странице в Instagram, вызвав волну восторженных комментариев от подписчиков, передаёт BaigeNews.kz.
"Байконур – особое место на карте мира, точка, где Земля отпускает человека в небо. Сколько мест на планете, но именно отсюда, из казахской степи, человечество сделало свой первый шаг в космос..." – написал он под постом.
Доценко рассказал, как стоял в нескольких сотнях метров от ракеты и чувствовал, как вибрации проходили через тело в момент старта:
"Зажигание... Предварительное... Промежуточное... Главное... Поехали! Ракета взлетает, рокот оглушает, душа взлетает вместе с ней. И кажется — ты стал частью истории".
Фотограф подчеркнул: этот запуск стал не просто событием, а напоминанием, что космос — вне границ, и что жители Казахстана обладают редкой привилегией наблюдать за полетами в небо с родной земли.
Пользователи в комментариях поделились эмоциями:
- "Дмитрий, космический у вас контент. Спасибо вам большое!";
- "Мощь! Восторг! Гордость! Смешение всех чувств!";
- "Уникальные кадры. Класс!"
- "Спасибо большое за эти моменты, словно сам был там".
Ранее мы писали о том, что Казахстан инвестирует 5,5 млрд тенге в космос, но этого недостаточно.
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