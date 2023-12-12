Фото замёрзшего подъезда в Степногорске обсуждают в Сети

В социальных сетях продолжают публиковать снимки из многоэтажных домов Степногорска, где жильцы мёрзнут без отопления, передаёт BaigeNews.kz.

На одной из таких фотографий — подъезд, где на окнах толстый слой льда, с потолка свисают сосульки, а дверь и лестница заиндевели от холода.

Фото и видео разместил Instagram-паблик step_notsleep. В комментарии к публикации отмечается, что речь идёт о подъезде 2-43.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СТЕПНОГОРСК НЕ СПИТ (@step_notsleep)

Напомним, часть жителей Степногорска осталась без тепла в 30-градусный мороз из-за коммунальной аварии. Ночью 7 декабря на пересечении улиц Славской и Целиноградской произошёл порыв на магистральной теплотрассе.

10 декабря акимат Степногорска сообщил о ликвидации последствий порыва, заявив, что весь жилой фонд города обеспечен теплом.

Однако жильцы ряда домов продолжают мёрзнуть в квартирах. Они показали замерзшие подъезды и лёд на окнах в квартире. Чтобы согреться, жители вынуждены ходить дома в верхней одежде.

Жители Риддера также вновь жалуются на отсутствие тепла в квартирах.