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Фото замёрзшего подъезда в Степногорске обсуждают в Сети

Сегодня, 07:34
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instagram.com/step_notsleep Сегодня, 07:34
Сегодня, 07:34
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Фото: instagram.com/step_notsleep

В социальных сетях продолжают публиковать снимки из многоэтажных домов Степногорска, где жильцы мёрзнут без отопления, передаёт BaigeNews.kz.

На одной из таких фотографий — подъезд, где на окнах толстый слой льда, с потолка свисают сосульки, а дверь и лестница заиндевели от холода.

Фото и видео разместил Instagram-паблик step_notsleep. В комментарии к публикации отмечается, что речь идёт о подъезде 2-43.

 
 
 
 
 
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Публикация от СТЕПНОГОРСК НЕ СПИТ (@step_notsleep)

Напомним, часть жителей Степногорска осталась без тепла в 30-градусный мороз из-за коммунальной аварии. Ночью 7 декабря на пересечении улиц Славской и Целиноградской произошёл порыв на магистральной теплотрассе.

10 декабря акимат Степногорска сообщил о ликвидации последствий порыва, заявив, что весь жилой фонд города обеспечен теплом.

Однако жильцы ряда домов продолжают мёрзнуть в квартирах. Они показали замерзшие подъезды и лёд на окнах в квартире. Чтобы согреться, жители вынуждены ходить дома в верхней одежде. 

Жители Риддера также вновь жалуются на отсутствие тепла в квартирах.

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